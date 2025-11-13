Руководитель центра допобразования Электростали победил на премии народного признания

В городах присутствия атомной отрасли подведены итоги премии народного признания «Новые Созидатели — 2025». В этом году победителем стал Александр Жуков, временно исполняющий обязанности директора Центра дополнительного образования для детей городского округа Электросталь. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Премия «Новые Созидатели» представляет собой масштабную инициативу, направленную на выявление и поощрение выдающихся деятелей культуры, науки, бизнеса и социальной сферы, чей вклад в развитие страны высоко ценится обществом. Особенность этого года заключается в том, что премия проходит в юбилейный год — 80-летие Великой Победы и 80-летие атомной отрасли. Соискателями премии могут стать жители городов присутствия атомной отрасли, реализующие социально значимые инициативы и проекты.

Премия подчеркивает важность достижений тех, кто вдохновляет миллионы россиян своей деятельностью и помогает создавать новые ориентиры для разных поколений. В рамках этой инициативы с февраля 2022 года в Электростали стартовал патриотический проект «Работаем в тылу». Он направлен на оказание поддержки российским военным, участвующим в специальной военной операции, а также демонстрацию единства граждан и крепости тыла. В рамках проекта осуществляется сбор и отправка гуманитарной помощи и писем от детей.

В этом году за звание лауреата боролись более 700 номинантов из 31 города, а в голосовании приняли участие свыше 200 тыс. жителей страны.

Торжественная церемония награждения победителей премии состоится 21 ноября 2025 года в Москве, где лауреаты получат главную награду — статуэтку «Человек, меняющий мир» от руководства Госкорпорации «Росатом».

Как ранее рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, лидерство имеет значение только тогда, когда оно направлено на помощь жителям, достижение результата.

«Результат получается гораздо весомее, когда эффективность идет вместе с чуткостью и заботой», — отметил губернатор.