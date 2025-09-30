Руководитель Ступино провел прием жителей

К руководителю муниципалитета обратилась мать погибшего участника СВО с просьбой о предоставлении растопочного материала для обогрева дома. Женщина с супругом проживает в негазифицированной деревне Сайгатово. Жительница также поблагодарила за помощь в окосе травы в летний период.

Профильному заместителю поручено оказать помощь заявительнице.

О содействии в получении документов для оформления субсидии к руководителю муниципалитета обратился ветеран спецоперации. Военный комиссар Юрий Быль взял решение вопроса на контроль.

Участник СВО также попросил помощи в проведении электроэнергии к дому в СНТ «Солнечный». Заявитель будет проконсультирован дополнительно по данному вопросу.

Инициативная группа жителей села Мещерино попросила об обустройстве дороги и освещения на улице Весенняя. Работы включены в план на этот год.

Староста деревни Матвейково озвучила необходимость опиловки деревьев и установки освещения на территории населенного пункта. Отмечено, что в освещении нуждаются и подъездные дороги.

Профильным службам поручено рассмотреть вопрос освещения территории, а также выполнить опиловочные работы.

Ранее староста обращалась с просьбой об отсыпке дороги к роднику. Работы по данной заявке выполнены.

По всем обращениям жителям дана подробная консультация.

Прием жителей по личным вопросам проводится на регулярной основе. Записаться можно во 2-ю и 4-ю среду месяца в кабинете № 115 здания администрации округа (г. Ступино, ул. Андропова 43А/2) с 9.00 до 10.00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.