Руководитель Ступина поздравил с днем рождения сына погибшего участника СВО

«Поздравляю с днем рождения, желаю успехов в учебе, удачи и всего самого доброго! Твой отец — настоящий герой нашего времени. Мы гордимся и будем помнить нашего защитника и его подвиг. Помни, ты всегда можешь обратиться к нам за помощью и поддержкой», — сказал руководитель муниципалитета.

Сергей Мужальских вручил юноше подарок — пауэрбанк, а также альманах «Воинская доблесть», рассказывающий о мужестве и героизме ступинцев в годы Великой Отечественной войны и спецоперации.

К поздравлению присоединились члены ступинского отделения Ассоциации ветеранов СВО и депутат окружного Совета депутатов Анна Россихина.

Юноша рассказал гостям о планах на будущее. Даниле исполнилось 17 лет, учится в 10-м классе школы № 2. Парень с отличием закончил девять классов и собирается повторить успех — окончить школу с медалью. Именинник планирует поступать в институт на физико-техническое направление. После получения высшего образования собирается вернуться в родной город.

«Планирую поступить на инженерную специальность. Физика — увлекательный предмет. Сейчас готовлюсь к экзаменам. После окончания вуза вернусь сюда, ближе к семье. Не люблю большие города, здесь тихо, есть место для развития и реализации своего потенциала», — признался Данила.

Молодой человек поделился воспоминаниями об отце, его доброте и позитивном взгляде на жизнь: «До начальной школы мы любили ездить в походы на две-три недели с палатками. У папы была надувная моторная лодка, очень нравилось рыбачить с ним. Отец — добрейшей души человек. Всегда был на моей стороне, успокаивал меня в детстве, говорил, что неприятности — это мелочи жизни».

Отец именинника Дмитрий Ящук трудился на Ступинском машиностроительном производственном предприятии, увлекался нумизматикой и был примером для своих детей. Герой был призван на военную службу по мобилизации из Ступинского военного комиссариата в октябре 2022 года. Погиб в феврале этого года при выполнении боевых задач в ходе спецоперации.

Напомним, волонтерский штаб по оказанию помощи участникам СВО и их близким работает по адресу: г. Ступино, ул. Пушкина 101, тел.: 8 (49-66) 47-68-22.

В зоне проведения СВО служит свыше 800 ступинцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.