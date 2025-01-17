Руководитель РЭО реализовал желания участников благотворительной акции «Елка желаний»

Полина из Новосибирской области и Айдана из Карачаево-Черкесии получили подарки, о которых мечтали на Новый год, благодаря благотворительному проекту «Елка желаний». Исполнил мечты девочек генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, передает пресс-служба РЭО.

«Ежегодная акция „Елка желаний“ не только улучшает мир, но и сближает людей на основе общих ценностей: любви, помощи и заботы друг о друге. Я искренне убежден, что каждый из нас может помочь осуществить мечты многих детей, даря им не просто вещи, но и тепло и внимание», — отметил Денис Буцаев.

Полина Ефремова из Новосибирска, у которой синдром Дауна, получила в подарок умную колонку «Алиса», о которой она мечтала. Помимо этого, глава РЭО подарил ей абонемент в бассейн, что важно для ее развития.

Семья 14-летней Айданы Баисовой из Черкесска многодетная, и девочка мечтала о спортивном костюме. В дополнение к этому она получила планшет для учебы.

Акция «Елка желаний» продолжается, и детские мечты можно исполнять до конца февраля.