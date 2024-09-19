Руководитель РЭО и глава Приморья обсудили развитие инфраструктуры для ТКО

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев провел рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, где они обсудили создание объектов для управления твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе, передает пресс-служба РЭО.

«В Приморье осуществляется несколько концессионных проектов по созданию объектов для обращения с ТКО. Вместе с региональным правительством РЭО создаст проектные компании для реализации этих инициатив. На встрече также обсуждался вопрос изысканий на земельных участках, которые будут проведены в сентябре за счет регионального бюджета. Создание новых объектов позволит Приморью достичь целей национального проекта „Экология“», — сообщил Денис Буцаев.

Проектно-сметная документация (ПСД) для объектов по обращению с ТКО будет разработана в следующем году.

Все проекты реализуются в рамках концессионных соглашений, общая стоимость которых составляет 17,8 млрд рублей, с мощностью обработки 519 тонн в год.

Как отметил Олег Кожемяко, достигнутые соглашения позволят Приморью улучшить управление отходами.

«Мы определились с развитием важной сферы утилизации коммунальных отходов, в которой накопились проблемы — практически в каждом муниципалитете техника не справляется с вывозом мусора, не хватает контейнеров и мощностей для переработки. Обсудили все эти вопросы и приняли решения, на реализацию которых заложим средства в бюджете 2025 года. Это закупка дополнительных мусоровозов и контейнеров. Кроме того, Российский экологический оператор поможет с приобретением мусоросортировочных и перегрузочных станций. Работа в этом направлении и поддержка со стороны Правительства РФ по лизингу техники позволят организовать систему для своевременного вывоза отходов, переработки ТКО и наведения порядка в этой сфере», — заключил он.