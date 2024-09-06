Руководитель «Молодой Гвардии» Щелково отдал свой голос на избирательном участке

Руководитель Щелковского местного отделения «Молодая Гвардия Единой России» и кандидат в совет депутатов городского округа Филипп Чернов рассказал, что проголосовал на избирательном участке.

«Процесс голосования легкий и не требующий сложных действий. Сегодня я, как и многие другие жители, принял участие в голосовании и сделал выбор в пользу лучшего будущего для нашего городского округа», — поделился Филипп Чернов.

Филипп Чернов также отметил, что участие молодежи в избирательном процессе важно, так как интересы молодых людей должны продвигаться и защищаться, но напомним, что правом голосовать за кандидатов обладают граждане РФ, старше 18 лет, проживающие на территории проведения выборов.

С 6 по 8 сентября в Подмосковье проходят выборы в местные советы депутатов. Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что важно обеспечить все необходимое, чтобы голосование прошло легитимно и прозрачно. Отдать свой голос можно на избирательных участках, на дому или с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Воробьев также заявил, что ДЭГ позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и, соответственно, сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.