Руководитель КПРФ Наумов поддержал проведение проекта «Китель Победы»

Зампредседателя Мособлдумы — руководитель фракции КПРФ Александр Наумов встретился в городе Озёры с инициатором проекта «Китель Победы» Дарьей Терещенко. Об этом сообщает пресс-служба Наумова.

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Дарья Терещенко начинает новый историко-патриотический фотопроект в городском округе Коломна и городе Озёры. При фотосъемке наследники воинов-победителей будут в кителях и с наградами своих отцов, дедов, прадедов — участников Отечественной войны 1941–1945 годов. Этот фотопроект называется — «Китель Победы». Дарья также на протяжении двух лет реализует в городах области патриотический фотопроект, посвященный воинам-героям СВО и их родным, под названием — «Жены Героев». На фотоработах запечатлены жены участников СВО в военной форме своих мужей. Фотовыставка «Жены Героев» проходила в городе Озёры в рамках благотворительного мероприятия в поддержку СВО.

«Такие проекты-выставки, издание фотоальбомов о героических участниках СВО и о воинах-победителях в Великой Отечественной войне в фотоисториях их родных, запечатленных в парадных кителях воинов-героев, подчеркивают преемственность поколений в защите нашей Отчизны. Подвиг советского народа сокрушившего фашистскую Германию с ее полчищами практически всей Европы вселяет уверенность, что и нынешние натовские агрессоры будут повержены. Преемственность в защите нашей Родины живет в нашем народе», — отметил Александр Наумов.

Руководитель фракции КПРФ Наумов высоко оценил историческую и патриотическую направленность фотопроектов «Жены Героев» и «Китель Победы».

Он подчеркнул, что сейчас это особенно важно: «Десятки тысяч жителей Подмосковья заключили и заключают контракты с министерством обороны и идут сражаться в зону СВО. Наши героические воины освободят Украину от фашистского режима. Победа будет за нами!»

Также зампредседателя Мособлдумы Александр Наумов выразил уверенность, что «Проект „Китель Победы“» станет важным шагом в патриотическом воспитании подрастающего поколения, в сохранении исторической памяти о Великой Отечественной войне. Воспитывать молодежь в духе уважения к своим героическим предкам, к истории нашей великой Родины — главная задача для всех нас.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.