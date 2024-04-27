Руководитель ГУСТ Подмосковья Аипова провела прием граждан

В правительстве Московской области состоялся личный прием граждан руководителем Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области в ранге министра Светланой Аиповой, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе встречи были затронуты вопросы относительно содержания многоквартирных домов, а также благоустройства общественных пространств, среди которых: модернизация детской площадки в Балашихе и состояние инженерных сетей в многоквартирных домах поселка Ногинск-9.

Так, был разобран вопрос жительницы Балашихи. Светлана Аипова поручила инспекторскому составу территориального отдела № 1 принять участие во встрече с жителями и представителями дошкольных образовательных учреждений, чтобы определить, какими элементами необходимо наполнить новый детский городок во дворе домов № 6 и 8 по улице Ситникова, а также взять на особый контроль проведение его модернизации.

По обращению от жителя поселка Ногинск-9 было принято решение направить запрос в ФКР МО об объеме собранных средств на капитальный ремонт по каждому дому на территории микрорайона и поставить на личный контроль инспекторского состава все этапы работ в рамках плана текущего ремонта на 2024 год.

«Подобные встречи мы проводим на регулярной основе — ежемесячно в очном режиме, а также периодически проводим прямые эфиры, на последнем разобрали более ста вопросов по теме содержания территорий и МКД от жителей. Такие мероприятия являются ключевым элементом в построении открытого и эффективного диалога», — отметила Светлана Аипова.

Жители Московской области могут обратиться в ведомство с интересующими вопросами по почте, оставить сообщение на портале «Добродел», написать комментарий в социальных сетях, позвонить по телефону или прийти на личный прием. Территориальные отделы ведомства отмечены на карте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.