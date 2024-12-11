сегодня в 09:30

Руководитель футбольной школы «Спартак» в Люберцах передал гумпомощь в зону СВО

Руководитель футбольной школы «Спартак» в Люберцах, член правления Федерации футбола округа, руководитель Комитета РФСО «Спартак» по футболу, совладелец компании «Мой Мяч» Дмитрий Кудинов передал очередную партию гуманитарной помощи участникам СВО и жителям освобожденных территорий, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В посылках — продукты длительного хранения, средства личной гигиены, чай, кофе, сладости. Все желающие тоже могут присоединиться к гуманитарной миссии — передать нашим бойцам, а также жителям Курской и Белгородской областей посылки», — отметил Дмитрий Кудинов.

Он добавил, что сделать это можно в отделениях объединенной Общественной приемной «Единой России» Люберец по следующим адресам:

— Люберцы, ул. Кирова, д. 22,

- Дзержинский, ул. Ленина, д. 9.

«В посылку можно положить рисунки и письма детей, а также новогодние подарки», — заключил Дмитрий Кудинов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.