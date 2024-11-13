Руководитель футбольной школы в Люберцах передал партию гумпомощи для участников СВО

«В посылках — зимние коврики и плотные матрасы, шерстяные носки, тёплые балаклавы и бафы, утеплённые перчатки, стельки с подогревом. Холода не за горами: зимние вещи и термобельё сейчас, как никогда, актуальны», — отметил Дмитрий Кудинов.

Он добавил, что гуманитарный груз передадут на передовую бойцам из добровольческих отрядов «Барс-Курск» и «Курские витязи».

«Благодарю за помощь в доставке посылок представителя региональной общественной организации „Землячество Донбассовцев“ Алексея Петровича Акаемова. Мы знакомы ещё с нашей поездки в Донецк в феврале этого года. Был искренне рад встрече! Спасибо за помощь нашим бойцам», — сказал Дмитрий Кудинов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.