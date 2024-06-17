Руководитель футбольной школы «Спартак» в Люберцах оказал помощь спортшколе из ДНР

Член правления федерации футбола городского округа Люберцы, руководитель комитета РФСО «Спартак» по футболу, руководитель футбольной школы «Спартак» в Люберцах, совладелец компании «Мой Мяч» Дмитрий Кудинов принял участие в благотворительном проекте «Счастливые каникулы», передает пресс-служба администрации городского округа.

В рамках волонтерской программы футбольная команда ДЮСШ Харцызска (ДНР) отправилась на отдых в Абхазию.

«Наш проект «Счастливые каникулы» стартовал в приюте Святого Спиридона, где ребят из спортшколы № 1 Харцызска встретили очень гостеприимно. Приготовил для них небольшие подарки — это станет для начинающих футболистов сюрпризом. Искренне желаю ребятам хорошо отдохнуть, набраться сил, встретить новых друзей! Ярких впечатлений и отличной погоды!» — отметил Дмитрий Кудинов.

В благотворительном проекте также приняли участие: волонтерское движение «Чемодан добра», коллектив заводов «Гагарин» и «Урал», волонтерская группа «Москва-Донбасс», единый штаб помощи Донбассу в Абхазии.

Ранее Дмитрий Кудинов посещал с гуманитарной миссией Донецк. Детей из Харцызска и Ровеньков поддерживает уже два года.

«Спортсмены из Ровеньков приезжают в Москву на постоянной основе. Для них мы организуем мастер-классы с известными спортсменами, выезды на культурные и спортивные мероприятия», — добавил Дмитрий Кудинов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.