Руководитель фракции КПРФ в Мособлдуме возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

23 февраля, в День защитника Отечества, заместитель Председателя Мособлдумы — руководитель фракции КПРФ Александр Наумов принял участие в возложении венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Об этом сообщила пресс-служба аппарата фракции КПРФ в Московской областной Думе.

Данное мероприятие было посвящено чествованию защитников Отечества и выражению поддержки специальной военной операции, проводимой Вооруженными силами России.

«Сегодня все силы нашей страны работают для фронта, для Победы. Сотни тысяч наших сограждан идут на фронт. Не исключение и Московская область. Многие наши товарищи коммунисты ушли на СВО. Как и десятки тысяч жителей региона заключили и заключают контракты с министерством обороны и ушли защищать рубежи нашей Родины», — подчеркнул руководитель фракции КПРФ Александр Наумов.

Александр Наумов подчеркнул, что российские военнослужащие отстаивают будущее страны и «Русский мир». Он отметил, что День защитника Отечества, ранее известный как День Советской Армии и Военно-Морского флота, имеет особое значение. В настоящее время все силы государства направлены на поддержку фронта и достижение Победы.

Зампредседателя Мособлдумы Наумов также рассказал, что 16 февраля из подмосковного совхоза им. Ленина ушел от КПРФ 150 гуманитарный конвой на специальную военную операцию для наших бойцов. «Эта поддержка коммунистов вносит свой вклад в общую Победу! Наше дело — правое! Слава нашей российской Армии! Победа будет за нами!», — подчеркнул Александр Наумов.

