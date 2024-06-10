Руководитель фракции КПРФ в Мособлдуме Наумов поздравил соцработников с праздником

Зампред Московской областной думы — руководитель фракции КПРФ Александр Наумов в ходе рабочей поездки в городской округ Домодедово, поздравил с Днем социального работника сотрудников окружного управления социального развития и вручил им награды Московской областной Думы. Об этом сообщает пресс-служба руководителя фракции КПРФ Мособлдумы Александра Наумова.

«То, что вы делаете, — дано от Бога, потому что не каждый может творить добро. Соцработники всегда откликаются на человеческую боль. Для этого нужно иметь большое, горячее сердце, желание идти навстречу людям, готовность помочь. Я поздравляю вас с праздником, желаю, чтобы вы всегда получали поддержку и общественное уважение. Областная власть уделяет больше внимание развитию органов соцзащиты. И эта работа будет продолжена. В Московской областной Думе мы будем рассматривать меры по расширению социальных льгот для работников соцзащиты. Мы будем работать над этим. Я хочу сказать, что вы замечательные и добрые люди, замечательные женщины. Поздравляю вас с праздником!» — сказал Наумов.

Затем руководитель фракции КПРФ в Мособлдуме Александр Наумов вручил почетные грамоты Московской областной думы сотрудникам управления: Петровой Мариане Васильевне — главному инспектору отдела обеспечения деятельности Окружного управления социального развития № 14; Чугуновой Наталье Олеговне — главному инспектору отдела обеспечения деятельности Окружного управления социального развития № 14 и Шуваловой Елене Викторовне — заместителю заведующего отделом обеспечения деятельности Окружного управления социального развития № 14.

После торжественного мероприятия, руководители Окружного управления показали руководителю фракции КПРФ в Мособлдуме Александру Наумову сувенирно-подарочную продукцию, закупленную в рамках закона «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы» для проведения мероприятий в сфере социальной защиты населения, посвященных знаменательным событиям и памятным датам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.