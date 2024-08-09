Руководитель фракции КПРФ Мособлдумы Наумов поучаствовал в митинге в поддержку СВО

8 августа у здания представительства Европейского союза в РФ сторонники партии КПРФ провели антифашистский митинг с осуждением агрессивной русофобской политики Евросоюза и блока НАТО. Состоялась встреча с избирателями и жителями столицы, сообщает пресс-служба руководителя фракции КПРФ Александра Наумова.

Перед присутствующими выступил заместитель председателя Мособлдумы — руководитель фракции КПРФ Александр Наумов. В своем обращении спикер отметил, что все собрались у представительства Евросоюза, чтобы предупредить и призвать к разуму лидеров иностранных государств.

«Мы видим, что происходит в Курской области. Видим, что из натовского оружия уничтожаются мирные жители. В следующем году мы отмечаем 80 лет нашей Великой Победы. И, кажется, что тот урок, который был во время Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, должен был быть панацеей, лекарством для лидеров Евросоюза от того, что не нужно делать», — высказался Наумов.

Он также обозначил, что, когда шла Великая Отечественная война, вместе с гитлеровцами вторглись в нашу страну и представители многих европейских стран.

«Да, были те, кто сражался, был де Голль, было сопротивление, но были и те, которые шли вместе с Гитлером. И сейчас европейские страны поставляют фашистскому режиму на Украине оружие. Опять, как гитлеровская Германия работала на фашистский рейх, работают на войну против России натовские инструкторы. Они наводят цели ракет, БПЛА, на наши мирные города, на наши села, где гибнут дети, где гибнут наши мирные жители. Конечно, мы не допустим такого произвола, мы не допустим того безобразия», — продолжил руководитель фракции КПРФ Александр Наумов.

США пытаются разжечь ядерную войну. Но есть сила, есть Россия, есть мощь, есть народ России, который сплочен, который готов идти и сражаться против новых фашистов, противостоять расчеловечиванию, которое творит Запад.

«Мы предупреждаем запад — не делайте этого! Отступитесь! Прислушайтесь к своему народу, который имеет много проблем. Давайте жить мирно. Если же нет, то наш народ, наша сплоченность одержит Победу над всей нечистью, которая есть и водрузит Знамя Победы над вами — поверженными!» — подытожил депутат.

Александр Наумов также высказался, что в Подмосковье много жителей заключают контракты с Министерством обороны и идут защищать наши рубежи на СВО. «Мы всегда будем поддерживать наших воинов и их семьи — это наш общий долг!» — сказал Наумов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе существенно снизилось количество поступающих обращений по поводу мобилизации от призванных граждан и их родственников.

Он отметил, что каждый вопрос от мобилизованных и их близких рассматривается в индивидуальном порядке.