Руководитель Движения Первых из Электростали представит Подмосковье на «Выбор. ФМ. Сириус»

Форум станет площадкой для повышения правовой культуры и электоральной активности молодежи, их вовлечения в избирательный процесс и в деятельность избирательных комиссий.

На форуме собралось около 350 участников, среди них: молодые члены избирательных комиссии всех уровней, члены молодежных избирательных комиссии и советов, волонтеры из 50 регионов России.

Московскую область на данном форуме представляет делегация из 4 человек. В их число вошла и наша землячка — Апаткина Евгения Олеговна. Она не первый год участвует в форуме и всегда показывает высокие результаты.

Участников ждет 3 незабываемых и насыщенных дня. Уже сегодня ребята посетили пленарное заседание: «Молодежь выбирает Россию», а также тематическую сессию: «Избирательный процесс в условиях нового миропорядка».

В числе спикеров и модераторов форума: председатель ЦИК России Элла Александровна Памфилова, члены ЦИК России, председатели региональных избиркомов, политологи, историки и юристы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность коммуникации с населением, его информирования.

«Я очень надеюсь, что каждая команда на земле и каждый отраслевик прекрасно понимает (важность — ред.) качества коммуникаций, информирования жителей, обсуждения тех или иных проектов — когда мы строим детскую площадку или парк, или новую школу, например, или старую школу капитально ремонтируем», — сказал Воробьев.