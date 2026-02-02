Руководитель ассоциации ветеранов СВО провел прием граждан в Балашихе 2 февраля

В ходе приема жители Балашихи получили разъяснения по вопросам социальной поддержки, выплат и льгот, предусмотренных для участников специальной военной операции и членов их семей. Дочери погибшего военнослужащего Оксане М. подробно объяснили порядок получения положенных мер поддержки.

Особое внимание уделили вопросам защиты прав семей военнослужащих. Участник СВО Андрей Т., ветеран боевых действий и член Ассоциации ветеранов СВО, получил информацию о доступных мерах государственной поддержки.

Иван Клещерев отметил, что подобные встречи помогают выявлять реальные проблемы и находить эффективные решения. В рамках личных приемов граждане получают юридическую помощь, консультации по социальным гарантиям, медицинскому и психологическому сопровождению, а также содействие в трудоустройстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.