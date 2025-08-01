Рукодельницы Шатуры создают игрушки-обереги для солдат, находящихся в зоне СВО

Несколько часов кропотливого труда с кусочками ткани, ножницами, нитками и иголкой, и вот готов знакомый всем с детства персонаж. Этих чебурашек шьют получатели услуг рошальского отделения социальной реабилитации для лиц старше 18 лет. Мультяшные герои отправятся на фронт. Заботливые руки бабушек изготовили их для наших солдат, находящихся в зоне проведения СВО, сообщает пресс-служба Шатуры.

«Это мы делаем для того, чтобы послать на СВО ребятам. Мы думаем, им приятно будет получить такие талисманы, сделанные своими руками. Нам тоже приятно, если эти Чебурашки будут в их машинах или где-то еще напоминать о доме. Мы не в первый раз их шьем, ребята еще заказывают, поэтому продолжаем это делать», — поделились получатели услуг Наталья Мочалова, Нина Овсянникова и Анна Гусарова.

Это уже четвертая партия Чебурашек. Милые талисманы из дома у бойцов нарасхват.

«Это не единственное, что мы делаем. Изготавливаем сухой душ, блиндажные свечи, плетем маскировочные сети, вяжем носки, помогаем, как можем», — рассказала инструктор по труду отделения социальной реабилитации для лиц старше 18 лет Людмила Харитонова.

Вся помощь с сувенирами от получателей услуг отделения реабилитации отправится на передовую из муниципального округа Шатура с ближайшим гуманитарным конвоем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.

В регионе продолжается набор на контрактную службу. Подробнее — на сайте контрактмо.рф.