Руками не трогать: почему не рекомендуется брать жаб на руки

В подмосковных водоемах активно размножаются различные жабы, тритоны и лягушки, однако тревожить их и брать на руки специалисты категорически не рекомендуют из-за выделяемых ими токсичных веществ, рассказали в министерстве экологии и природопользования Московской области.

«Всем знакомо поверье о том, что если взять в руки жабу, то на коже обязательно вырастут бородавки, однако это суждение ошибочно, но появилось оно не с проста. Наросты на коже этих амфибий стали первопричиной неприятных слухов. Кроме того, все жабы имеют околоушные железы — паратоиды, в которых содержится вещество буфотоксин, способное вызывать раздражение слизистых оболочек и отравление при проглатывании» Тихон Фирсов министр экологии и природопользования Московской области

В Подмосковье обитает всего два вида жаб: серая и зеленая. Второй вид не так многочислен, как первый и занесен в Красную Книгу Московской области. Серую жабу же, пожалуй, знает каждый житель Подмосковья ведь встречаются в регионе они повсеместно.

По словам ученых, в околоушных железах жаб содержится фермент, служащий им для защиты от хищников, который выделяется при надавливании. Для человека эти выделения не опасны и в худшем случае могут вызвать раздражение, поэтому не стоит брать амфибий голыми руками. Для домашних питомцев, желающих попробовать амфибию на зубок, все может закончиться гораздо плачевнее. В небольших количествах жабий яд способен привести к неприятной горечи в пасти собаки или кошки, а также резкому желанию выплюнуть невкусную амфибию, а в больших (если животное проглотит жабу) может вызвать отравление и, как следствие, паралич.

«Наблюдать за дикими животными лучше всегда со стороны, приближаться и трогать их руками совсем не обязательно, особенно если не разбираешься в повадках, поведении и механизмах защиты, во избежание проблем с собственным здоровьем» Тихон Фирсов министр экологии и природопользования Московской области

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.