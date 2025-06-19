Ручное ценообразование на первичное жилье уходит в прошлое

Сбер и группа компаний «DNS Девелопмент» (лидер комплексного освоения территорий в Приморье, входит в DNS Group) успешно завершили пилотный проект по внедрению системы динамического ценообразования на базе искусственного интеллекта от Сбер Бизнес Софт, передает пресс-служба банка.

Как отметил на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин, такая система автоматизирует ценообразование на первичную недвижимость, разгружает специалистов и повышает выручку от продажи квартир.

«Наше решение основано сразу на двух моделях искусственного интеллекта. Первая модель оценивает, насколько ликвидна квартира. Это позволяет делать дополнительную наценку на наиболее ликвидные квартиры вплоть до 5% от стандартной цены. Вторая модель использует накопленные за длительный срок данные о продажах квартир в локации объекта застройщика — и на повторяющейся основе формирует прогнозные цены с учетом выполнения ежемесячного и ежеквартального плана продаж клиента», — уточнил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Решение Сбер Бизнес Софт дает застройщикам возможность автоматически обновлять цены на квартиры и рекомендует, какие квартиры выкладывать в продажу в конкретный момент на протяжении всего срока продаж дома. Сервис показывает выбываемость квартир из различных групп планировок. Все это упрощает аналитику и увеличивает эффективность девелопмента.

«Быстрая реакция на изменения рынка — один из ключевых факторов успеха в девелопменте, особенно в условиях высокой конкуренции. Именно поэтому мы внедряем систему динамического ценообразования от Сбер Бизнес Софт. Инструмент предлагает оптимальные решения для формирования стоимости каждого лота, а что самое главное — актуализация цен на квартиры занимает всего 15 минут. В будущем, когда сервис заработает в полном объеме, мы ожидаем увеличения выручки до 10%», — резюмировал генеральный директор ГК «DNS Девелопмент» Андрей Артамонов.