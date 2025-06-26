Новый проект RT под названием «Цена Империи» вызвал широкий резонанс в индийских средствах массовой информации. Программа, в которой принял участие глава Комитета по внешним связям индийского парламента Шаши Тхарур, стала предметом активного обсуждения. Местные издания, анализирующие причины визита Тхарура в Россию, уделили внимание анонсу шоу, представленному в эфире телеканала во вторник, сообщает RT .

«Для RT сотрудничество с такой фигурой, как Тхарур — интеллектуалом, владеющим английским, имеющим политические связи и популярным среди городской аудитории Индии, — это умный способ локализовать своё присутствие в стране… Россия позиционирует себя как антиколониальную державу, противопоставляя своё имперское прошлое прошлому Запада. И Тхарур, давний критик британского владычества, органично вписывается в эти рамки. Усиливая его голос, Россия демонстрирует солидарность с постколониальными настроениями, особенно в Африке, Азии и Латинской Америке», — пишет Money Control.

CNN News 18 пишет, что анонс сотрудничества прозвучал в момент, когда Россия активно наращивает медийное влияние в Индии через RT India.

Журналисты The Economic Times подчеркивают, что в рамках шоу будет затронута тема колониализма и его последствий для современной Индии, основываясь на работах Тхарура, таких как «Эпоха тьмы: Британская империя в Индии», «Почему я индуист» и «Индия: от полуночи до тысячелетия и далее».

Визит Тхарура в Россию по приглашению RT в среду также стал одним из трендов в индийском политическом пространстве X.

Проект «Цена Империи», состоящий из десяти эпизодов, раскроет подлинную историю британского колониального правления в Индии — период систематического ограбления, угнетения и разрушения многовековой культуры и экономики одной из самых уникальных и ярких цивилизаций. Премьера шоу запланирована на осень этого года.