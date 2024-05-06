сегодня в 22:12

RT: ВСУ планируют массированный удар по России с 6 утра 7 мая

Вооруженные силы Украины готовят массированный удар по территории России с 06:00 7 мая, сообщает RT .

Источник отмечает, что планируется крупная атака более чем 50 БПЛА и десятками дальнобойных ракет.

Сначала ВСУ хотят запустить дроны, чтобы израсходовать ресурс ПВО, а потом ударить по согласованной заранее цели.

По предварительным данным, это может быть первая настолько сильная вероятная атака со стороны Украины.

ВСУ продолжают наносить удары дронами и ракетами по территории РФ. Под обстрелы попадают гражданские объекты, а также промышленная инфраструктура. Большую часть БПЛА и ракет удается сбить.