сегодня в 11:56

На церемонии вручения премии «Медиабренд» — 2025, отмечающей выдающиеся достижения в маркетинге, продвижении и дизайне современных медиа, телеканал RT получил признание в 10 различных номинациях, удостоившись 13 наград.

Особо отмечены победы в 4 ключевых номинациях: «Лучший проморолик информационной/новостной программы», «Лучшее графическое оформление программы», «Лучший 2D-моушен-дизайн и типографика в промороликах/трейлерах», «Лучшее использование инноваций».

Ниже представлен расширенный перечень номинаций и проектов RT, отмеченных наградами.

В категории «Лучшее использование инноваций» первое место заняла «Прямая трансляция Парада Победы 1945 года» — RT.

В номинации «Лучшее графическое оформление программы» первенство досталось EL ZOOM 25 — Борис Викторович Горлов. На втором месте — L'échiquier Mondial — Георгий Финогентов.

В категории «Лучший проморолик, созданный с использованием искусственного интеллекта» второе место занял «9 мая 2025-го. Встреча на Эльбе» — Вадим Анатольевич Маслов.

Первое и второе места в номинации «Лучший 2D-моушен-дизайн и типографика в промороликах/трейлерах» достались Борису Викторовичу Горлову с проектами «9 мая 2025-го. Встреча на Эльбе» и «Цикловое промо сербской передачи Relativizacija» соответственно.

Лидерство в категории «Лучший проморолик информационной/новостной программ» забрал 15 AÑOS RT en ESPAÑOL — Борис Викторович Горлов. Второе место — UsElection24 — Борис Викторович Горлов.

В номинации «Лучший проморолик специального события» второе место досталось «9 мая 2025-го. Левитан» — Семен Сергеевич Курашов, Мария Сергеевна Тумар, Борис Викторович Горлов.

В категории «Лучшая видеопромокампания любого эфирного события» бронзовую награду получила серия роликов «9 Мая» — Геннадий Борисович Навныко, Вадим Анатольевич Маслов.

В номинации «Лучшая режиссерская работа» третье место занял «Мой папа — герой» — Геннадий Борисович Навныко.

Категория «Лучшая операторская работа» отметила вторым местом «Мой папа — герой» — Волковский Александр Геннадьевич.

В номинация «Лучший съемочный ролик» третье место занял также «Мой папа — герой» — Волковский Александр Геннадьевич, Борис Викторович Горлов, Геннадий Борисович Навныко.

