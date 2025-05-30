«Медиалогия»: RT стал самым цитируемым СМИ в интернете за апрель

В апреле 2025 года, по данным «Медиалогии», RT был признан лидером по количеству цитирований среди онлайн-СМИ.

Таким образом, RT стал самым цитируемым СМИ в интернете в прошлом месяце.

Среди наиболее популярных материалов выделялись публикации о продаже джипа актера Михаила Ефремова, на котором он устроил ДТП, о рекорде хоккеиста Александра Овечкина и о кончине скульптора Зураба Церетели.

Кроме того, RT удерживает лидирующую позицию в рейтинге 100 лучших Telegram-каналов среди СМИ уже на протяжении полугода.