RT получил две награды на Национальной премии интернет-контента ИРИ
Ролик RT «Мы — русские, с нами Бог!» победил в номинации «Вирусный контент»
RT получил две награды на Национальной премии интернет-контента ИРИ.
В номинации «Вирусный контент» победителем стал ролик под названием «Мы — русские, с нами Бог!», доступный по ссылке.
Награждение проводили глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и певец SHAMAN.
Кроме того, награду получил проект «Факультет истории», разработанный RT совместно с помощником президента России Владимиром Мединским.