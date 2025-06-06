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Ролик RT «Мы — русские, с нами Бог!» победил в номинации «Вирусный контент»

RT получил две награды на Национальной премии интернет-контента ИРИ.

В номинации «Вирусный контент» победителем стал ролик под названием «Мы — русские, с нами Бог!», доступный по ссылке.

Награждение проводили глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и певец SHAMAN.

Кроме того, награду получил проект «Факультет истории», разработанный RT совместно с помощником президента России Владимиром Мединским.