RT «оживил» Левитана, зачитывающего акт о капитуляции Германии

8 мая 1945 года Германия официально признала свое поражение в войне, подписав акт о капитуляции. Процедура состоялась в Берлине и завершилась в 22:43 (00:43 9 мая по московскому времени).

В этот день советское радио увеличило время вещания до 03:30. Дикторы регулярно сообщали о предстоящей важной информации. И наконец, в 02:10 по радио прозвучали слова, которых ждали целых четыре долгих и трагических года.

Именно Юрий Левитан, чей голос стал олицетворением военного радиовещания, объявил об акте безоговорочной капитуляции Германии. Немного позже он зачитал Указ Президиума Верховного Совета СССР о назначении 9 мая Днем Победы.

Эти важные объявления непрерывно повторялись в течение всего дня — дикторы продолжали зачитывать их вновь и вновь. А в 21:50 Юрий Левитан произнес в эфире заключительный военный приказ Верховного главнокомандующего о победоносном завершении войны. За этим последовал грандиозный салют в Москве.