RT и «Роскосмос» представят вторую серию проекта «Starbound. Путь к звездам»

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Вторая серия совместного проекта RT и «Роскосмоса» о МКС выходит в эфир 31 июля

Телеканал RT и госкорпорация «Роскосмос» 31 июля в 16:00 представят вторую серию уникального международного проекта «Starbound. Путь к звездам». Эксклюзивную трансляцию можно будет посмотреть в сообществе RT в социальной сети «ВКонтакте», сообщается на сайте издания .

В новом выпуске проекта зрители узнают о достижениях России в космической сфере и станут свидетелями прямой связи с командиром экипажа Международной космической станции Олегом Кононенко.

Международный проект «Starbound. Путь к звездам» объединяет пять стран БРИКС — Россию, Бразилию, Индию, Китай и ЮАР.

Ранее RT первым в мире представил панорамные кадры Земли, снятые на борту МКС совместно с Роскосмосом и РКК «Энергия». Кроме того, в 2018 году телеканал получил престижную премию Shorty Awards за первое в истории панорамное видео SPACEWALK 360, снятое в открытом космосе.