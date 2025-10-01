RT добился урегулирования спора с Google в суде Калифорнии

RT и его юридические партнеры разработали стратегию, которая привела к заключению соглашения с Google об урегулировании спора в суде Калифорнии. Теперь телеканал продолжит добиваться признания решений российских судов за рубежом, сообщает RT .

RT совместно с российским адвокатским бюро ART DE LEX и американской компанией Marks & Sokolov выработал стратегию, которая вынудила Google согласиться на урегулирование спора. Это соглашение было утверждено судом Калифорнии.

Юрист RT Елизавета Худякова пояснила, что у Google изначально не было оснований для обращения в американский суд, что подтвердилось в ходе разбирательства.

«У компании Google изначально не было оснований для обращения в американский суд, что и было подтверждено в ходе судебного разбирательства. Совместно с нашими партнерами — российским адвокатским бюро ART DE LEX и американским Marks & Sokolov — была выработана стратегия, вынудившая Google заключить соглашение об урегулировании спора, которое и было утверждено судом Калифорнии, что позволит нам продолжить работу по признанию вынесенных российским судом решений в иностранных юрисдикциях», — рассказала Худякова.

30 сентября стало известно, что Google отказался от своих требований к телеканалам RT и «СПАС». Ранее компания пыталась запретить российским СМИ добиваться исполнения решений российских судов в зарубежных юрисдикциях.

Теперь российские телеканалы смогут продолжить взыскание присужденных ранее сумм с Google.

