РПЦ запретила освящать алкоголь к Пасхе
Зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что РПЦ не освящает алкоголь, однако допускает его умеренное употребление за пасхальным столом, сообщает NEWS.ru.
Он пояснил, что спиртные напитки могут присутствовать на праздничном столе, но только в разумных количествах и не как главный элемент трапезы.
«Обычай освящения продуктов, иных чем куличи и яйца, перед Пасхой действительно существует. Алкоголь не освящается, но может в разумных количествах стать дополнением к трапезе. Однако хорошо бы помнить, что Пасха — это не гастрономический фестиваль освященных куличей и яиц, каковым его, увы, многие делают. Воспоминание крестных страданий, смерти и воскресения Христова не сводится к еде, а предполагает погружение в богослужения Страстной недели и самого праздника», — сказал Кипшидзе.
Ранее депутат Госдумы Николай Новичков призвал пресекать резкий рост цен на куличи и яйца перед Пасхой и другими значимыми праздниками, чтобы торговые сети не наживались на спросе.
