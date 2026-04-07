РПЦ запретила освящать алкоголь к Пасхе

Зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что РПЦ не освящает алкоголь, однако допускает его умеренное употребление за пасхальным столом, сообщает NEWS.ru .

Он пояснил, что спиртные напитки могут присутствовать на праздничном столе, но только в разумных количествах и не как главный элемент трапезы.

«Обычай освящения продуктов, иных чем куличи и яйца, перед Пасхой действительно существует. Алкоголь не освящается, но может в разумных количествах стать дополнением к трапезе. Однако хорошо бы помнить, что Пасха — это не гастрономический фестиваль освященных куличей и яиц, каковым его, увы, многие делают. Воспоминание крестных страданий, смерти и воскресения Христова не сводится к еде, а предполагает погружение в богослужения Страстной недели и самого праздника», — сказал Кипшидзе.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков призвал пресекать резкий рост цен на куличи и яйца перед Пасхой и другими значимыми праздниками, чтобы торговые сети не наживались на спросе.

