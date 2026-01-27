РПЦ осваивает цифровые технологии: священники раскрыли, заменит ли их ИИ

сегодня в 19:11

Священники РПЦ считают, что ИИ не сможет их заменить

В Русской Православной Церкви (РПЦ) осваивают современные цифровые технологии. Но священники уверены, что искусственный интеллект не заменит личное общение с ними, сообщает « Царьград ».

ИИ и чат-боты не могут заменить настоящего служителя церкви. Хоть онлайн-миссия и развивается, участие в богослужениях, а также исповедь и духовное руководство считаются важными частями церковной жизни.

РПЦ развивается в двух направлениях — виртуальном и географическом. За границей увеличивается спрос на опыт Русской Православной Церкви.

В духовных семинариях проходят обучение будущие священники из Африки. Русских иерархов приглашают в Мозамбик, Эфиопию и иные государства.

В Сети появляется новая аудитория. Священнослужители ведут страницы в социальных сетях, выкладывают проповеди, отвечают на различные вопросы. Некоторые ролики даже набирают сотни тысяч просмотров.

Отец Альвиан заявил, что для многих Сеть становится первым шагом к вере. Такие люди приходят в церковь осознанно.

Другой священник, отец Владислав, считает, что боты не заменят исповеди, силы таинств, а также личной встречи. Цифровые инструменты дают возможность донести слово. Однако они не подменяют суть веры.

