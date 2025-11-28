РПЦ может получить «Утюг» уральской ОПГ, пишут СМИ

В Челябинске якобы обсуждают возможность передачи Русской православной церкви развлекательного центра «Утюг», который был конфискован у экстремистской ОПГ «Махонинские»*, утверждает URA.ru со ссылкой на источники. По их словам, судьба здания решится после завершения всех судебных процедур.

«Утюг» был арестован в рамках масштабного расследования деятельности преступной группировки «Махонинские»*. Суд уже принял решение о передаче объекта в собственность государства. В случае, если апелляции будут проиграны, здание перейдет под управление Росимущества.

По информации инсайдеров, наиболее вероятные претенденты на владение развлекательным центром — местные священнослужители. В настоящее время приход Храма Александра Невского арендует «Утюг», поскольку основное здание храма находится на реконструкции.

«Не исключено, что „Утюг“ достанется РПЦ. Собственно говоря, именно РПЦ арендует это здание, куда переехал приход стоящего рядом Храма Александра Невского на время реконструкции. Будет для РПЦ дополнительное помещение», — рассказал источник уральского издания.

Ситуация вызвала волнение среди местных священников, когда выяснилось, что приход фигурирует в судебном процессе между Генпрокуратурой и ОПГ. Однако опасения развеялись после уточнения, что церковь выступает в статусе заинтересованного, а не соответчика, добавил источник.

URA.RU опубликовало эту новость в рамках в рамках рубрики «Слухи» — информации от источников журналистов, которую они не могут подтвердить.

* Признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ