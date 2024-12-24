Первоочередная задача, стоящая перед Московской областью, неразрывна с целями страны — это работа на достижение целей специальной военной операции. Соответствующее заявление заместитель председателя Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Олег Рожнов сделал по итогам обращения к жителям Губернатора Андрея Воробьева. Оно проходило под девизом: «Подмосковье и национальные цели президента, передает пресс-служба партии.

По мнению Рожнова, Андрей Воробьев подчеркнул, что первоочередная задача, стоящая перед Московской областью, неразрывна с целями страны — это работа на достижение целей специальной военной операции.

«На местах, в городских округах организована всесторонняя поддержка для семей участников СВО. В Наро-Фоминском округе, в Краснознаменске, Кубинке, Голицыно мы постоянно держим связь с женами и матерями военнослужащих, помогаем решать социальные вопросы, вопросы устройства детей в детсады, организации летнего отдыха, дополнительного образования. Жители, предприниматели, волонтерские организации собирают гуманитарные грузы, закупают необходимое оборудование и отправляют на линию соприкосновения и в пострадавшие регионы. Наши активисты и волонтеры плетут сети, делают свечи, тактические носилки, перевязочные пакеты, вяжут шапки, балаклавы и перчатки, дети пишут письма на фронт», — заявил Олег Рожнов.

Он также подчеркнул, что большой блок задач поставил Андрей Юрьевич по созданию современной образовательной среды для детей. В Подмосковье строятся новые школы и детские сады, проводится капитальный ремонт в старых зданиях. С 1 января будут проиндексированы заработные платы всем педагогам. Молодым учителям и педагогам доп. образования на 20% будут повышены оклады.

«Спорт и здоровый образ жизни — еще одно направление, на котором акцентируют внимание Президент России и Губернатор Московской области. В Апрелевке нам удалось реализовать масштабный проект благоустройства парка „Дубки“, который уже стал центром притяжения для прогулок и занятий спортом. В следующем году в Наро-Фоминске начнется благоустройство лесопарка „Елочки“ с сетью пешеходных дорожек и лыжных трасс», — добавил Олег Рожнов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.