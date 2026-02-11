Рожнов: государство оказывает надежную поддержку бойцам СВО

В последнее время российские мужчины все чаще делают выбор в пользу подписания контракта с Минобороны РФ. По словам заместителя председателя Мособлдумы, члена фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Олега Рожнова, на фронт уходят доблестные мужчины, которые защищают и страну, и близких, а их вместе с семьями защищает государство.

«В Подмосковье действует целый комплекс мер поддержки для военнослужащих и их семей: финансовая помощь, налоговые льготы, социальные гарантии, включая медицинскую и образовательную поддержку. Все это позволяет нашим героям чувствовать уверенность и стабильность», — сказал Рожнов.

О мерах поддержки

В настоящее время в России и в Подмосковье в частности действует целый комплекс мер поддержки, на которые могут рассчитывать не только военные, но и их семьи. Так, подписывая контракт с Минобороны, военные могут быть уверены в том, что за ними сохранится рабочее место, трудовой договор не разрывается, а приостанавливается. При этом время службы засчитывается в трудовой стаж.

Также на соцподдержку могут рассчитывать семьи военнослужащих. Детям младшего возраста в детских садах предоставляется место вне очереди, школьники получают право на бесплатное питание и возможность посещать кружки и секции. А старшие дети могут поступать в высшие образовательные учреждения в рамках выделенных квот на бюджетные места.

«Среди моих помощников есть те, кто сейчас проходит службу по контракту. Мы постоянно на связи с бойцами и их семьями, стараемся, делаем все, чтобы они были окружены вниманием и ни в чем не нуждались. Регулярно направляем гуманитарную помощь нашим ребятам в зоне СВО и стараемся оперативно решать возникающие вопросы», — рассказал Рожнов.

О центре в Балашихе

В Московской области подписать контракт с Минобороны можно в едином центре отбора кандидатов на службу по контракту, который работает по принципу одного окна. В одном месте мужчины могут пройти медицинское обследование, оформить перечень документов, а также, в случае необходимости, получить консультации узких специалистов. Например, юристов и банковских сотрудников.

На период обследования и прохождения курсов первой боевой подготовки контрактникам предоставляют временное жилье, а также трехразовое сбалансированное питание.

«В Балашихе работает Московский областной центр отбора на военную службу по контракту, созданный по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Центр помогает тем, кто решил посвятить себя службе Отечеству, пройти все этапы отбора и получить всю необходимую помощь и поддержку в режиме одного окна», — пояснил Рожнов.

Территориально центр находится на Восточном шоссе во владении 2.

О деньгах

Российские контрактники на сегодняшний день получают гарантированно высокую зарплату, которая начинается от 204 тысяч рублей. Финальная сумма формируется с учетом звания конкретного бойца, а также наличия у него боевых или государственных наград. Род выполненных задач в зоне соприкосновения с противником также учитывается.

Более того, при подписании контракта в Московской области бойцы единовременно получают одно из самых высоких по стране пособий в размере 3 млн рублей. Таким образом, вместе с разовой выплатой и ежемесячной зарплатой контрактники только за один год службы могут получить 5,5 млн рублей.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте https://контрактмо.рф, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Московское высшее общевойсковое командное училище, где ежедневно проводятся занятия: от штурма окопов до пилотирования дронов. Глава региона убедился в качестве подготовки будущих операторов беспилотников в центре «Витязь». С сентября 2025 года в училище начал работу факультет для создаваемых в РФ войск беспилотных систем.

«Это легендарное училище, очень известное, которое готовит профессионалов, участвующих в самых сложных военных операциях. <…> Мы заинтересованы, чтобы ребята, которых обучают работе с БПЛА, могли выполнять самые непростые задачи, чтобы на высоком уровне были элементы тактической медицины и многое другое. А это возможно, когда есть опытные командиры, инструкторы. Мы видим, как здесь все это успешно реализуется», — сказал Воробьев.

Операторов дронов в Московской области обучают в центре «Витязь», который расположен в Балашихе. Курс обучения составляет 30 дней и включает теоретические занятия, практические занятия на симуляторах, конструирование дронов, тренировки в полевых условиях, навыки радиосвязи и маскировки. В центре «Витязь» также ведется подготовка специалистов в области связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), аналитики и инженерного дела.

Узнать подробности можно по телефону +7 495 990-90-90, на официальном сайте https://bplasvo.ru или в Telegram-боте.