Рождество Христово встречают православные верующие в Коломне и Озерах

Рождество Христово встречают сегодня православные верующие. В канун одного из главных церковных праздников в храмах Коломны и Озер прошли Рождественские службы, сообщила пресс-служба администрации городского округа Коломна.

Всенощное бдение в Тихвинском храме Успенского кафедрального собора города Коломны возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Павел. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Коломенского епархиального управления Андрей Згонников и клирики храма. Богослужебные песнопения исполнил соборный хор под управлением Наталии Камышниковой. По окончании богослужения Владыка Павел обратился к молящимся с архипастырским словом.

7 января празднование Рождества в Коломне продолжится: в храмах пройдут дневные литургии, а на территории Троицкой церкви в Щурове состоятся рождественские гуляния, с театральными представлениями, хороводами и колядками. Вход на праздник, который начнется в 16:00, свободный.

8 января Патриарший наместник Московской митрополии Владыка Павел обратится к прихожанам в 11:00 на Соборной площади Коломенского кремля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.