Рождественский фестиваль народной музыки и театра «Вертеп» открылся в Коломне

XXVII Рождественский фестиваль народной музыки и театра «Вертеп», который стартовал на площадках культурного центра «Лига», будет проходить в Коломне до 9 января. В эти дни зрителям покажут бесплатные постановки, кукольные спектакли и представления от лучших жанровых театральных коллективов Москвы и Подмосковья, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Коломенцы и гости города проявили огромный интерес к Рождественскому фестивалю народной музыки и театра. Все места на все программы фестиваля уже заняты, поэтому мы прекратили запись на них. Но постановки можно будет увидеть онлайн, они будут транслироваться в прямом эфире», — отметили в пресс-службе культурного центра «Лига».

Онлайн-трансляцию фестивальных номеров будут вести с 7 по 9 января фестиваля в социальных сетях. С выездной благотворительной программой театральные коллективы также побывают в социальных учреждениях: 8 января посетят Знаменский храм села Непецино, 9 января — Московский областной хоспис и детский социально-реабилитационный центр при Троицком храме в Коломне.

Организатор проекта — Благотворительный фонд «Коломенский кремль» при грантовой поддержке Фонда президентских грантов, Министерства информации и молодежной политики Московской области.

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