Рождественская программа «Светлый Сочельник» состоялась в ДК «Луч» села Петрово-Дальнее

Рождественский сочельник в древнерусских традициях состоялся в доме культуры «Луч» села Петрово-Дальнее. Восемь фольклорных коллективов — взрослых и детских — исполнили традиционные колядки и щедровки. Для многих участников ансамблей народная культура и творчество — это важная составляющая семейных традиций, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Весьма серьезно к изучению древнерусской культуры и традиций относятся в историко-патриотическом клубе «Отчизна». Мальчики здесь занимаются спортивным контактным историческим фехтованием и рукопашным боем, а еще узнают о русских воинских обычаях. Эти знания собраны в этнографических экспедициях. Кстати, по мотивам подобных материалов боевые песни русских витязей исполняет и мужская этнофолк-группа «Суроварг».

На празднике дети с удовольствием приняли участие в обрядовых играх с участием Козы, пели народные песни, вырезали Вифлеемскую звезду на творческом мастер-классе. Но, конечно, самым радостным и долгожданным для них было поздравление Деда Мороза — тоже в исконно русских традициях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.