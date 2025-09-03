Ученые всего мира много лет пытаются выяснить, почему некоторые люди становятся жестокими к окружающим, а некоторые направляют агрессию против себя. Предметом спора является формирование садистских и мазохистских наклонностей. Психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт и когнитивно-поведенческий специалист Сергей Лунюшин считает, что такие особенности, скорее, развиваются с жизненным опытом, чем закладываются природой при формировании человека, сообщает RuNews24.ru .

Лунюшин рассказал, что на сегодняшний день научное сообщество не располагает окончательным ответом на данный вопрос. В некоторых ситуациях садистские проявления могут быть связаны с психическими расстройствами. Например, человек может испытывать слуховые галлюцинации, приказывающие ему совершать злодеяния. Однако также возможно, что человек просто скопировал модели поведения, наблюдаемые им в реальной жизни.

Психолог подчеркнул, что в большинстве случаев причины развития садистских склонностей кроются не во врожденных факторах, а, скорее, являются следствием пережитого опыта. Иногда ребенок, подвергавшийся издевательствам, начинает считать такое поведение нормальным. При этом необязательно, чтобы он сам был жертвой насилия — порой родители проявляют жестокость по отношению к другим, и ребенок перенимает это как пример для подражания.

На данный момент сложно определить точное происхождение этих черт характера. Не существует соответствующей статистики, и наука пока не разработала надежных методов для исследования этого вопроса. Лунюшин также отметил, что одной из причин подобного поведения может являться дефицит сочувствия и эмпатии. Человек не осознает, что другие способны испытывать негативные эмоции. Это особенно характерно для психопатических личностей.