Роструд запускает новый индикатор риска

Индикатор будет отслеживать снижение заработной платы среди различных категорий медперсонала, включая врачей, средний и младший медицинский персонал. Если заработная плата снижается у 25% сотрудников и больше, то этот показатель может сигнализировать о возможных нарушениях трудового законодательства. В таких случаях медицинская организация подлежит проверке со стороны инспекторов труда.

Важно отметить, что снижение зарплаты само по себе не всегда является нарушением. Есть объективные причины, такие как длительное отсутствие сотрудника на работе из-за болезни, уход за ребёнком или переход на неполный рабочий день по собственной инициативе. Эти факторы учитываются при оценке ситуации.

Индикатор поможет выявлять реальные проблемы в оплате труда медиков и способствовать защите их прав. Примером эффективности таких мер может служить опыт инспекторов труда Московской области, где благодаря использованию подобных индикаторов в 2024 году были восстановлены права более чем 3,8 тыс. работников, а также выплачены долги по зарплате на общую сумму свыше 50 млн рублей.

Инициатива направлена на обеспечение прозрачности и справедливости в сфере трудовых отношений, особенно в такой важной отрасли, как здравоохранение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.