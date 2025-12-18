Ростовые топиарии привезли в поселок Кировский

Благоустройство наших общественных пространств выходит на финишную прямую. Сегодня, 18 декабря, в поселке Кировский стало еще уютнее и интереснее — к нам «приехали» необычные гости, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это ростовые топиарии в форме медведей, лосей и коней. Эти зеленые фигуры станут ярким украшением и любимым местом для фотосессий жителей всех возрастов.

В течение ближайших дней специалисты завершат их монтаж. Но это еще не все: совсем скоро в зонах отдыха появятся новые удобные скамейки, а для любителей активного образа жизни откроется современная спортивная площадка.

Работы ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

«Мы стремимся сделать общественные зоны не просто функциональными, но и эстетически привлекательными. Установка топиариев — это яркий финальный штрих, который добавит нашим пространствам индивидуальности. Прошу жителей бережно относиться к новым объектам благоустройства, чтобы они радовали нас и наших детей как можно дольше», — отметил заместитель главы администрации Вячеслав Попов.

