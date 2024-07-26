Ростовчанам стали единовременно платить по 1,2 млн рублей за контракт с МО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что местные жители, заключившие контракт с Минобороны РФ о прохождении военной службы, теперь смогут получить единовременную выплату в размере 1,2 миллиона рублей, сообщает «Бриф24» .

По словам главы региона, изменения будут действовать с 27 июля по 31 августа. При этом гражданин должен подписать контракт на службу сроком на 1 год и более.

«Идем на эти шаги, чтобы стимулировать привлечение граждан на военную службу по контракту», — объяснил Голубев.

Он уточнил, что на выплату могут рассчитывать не только ростовчане, но и жители других регионов — для этого они должны заключить контракт на службу в местном пункте отбора либо в облвоенкомате Ростовской области.