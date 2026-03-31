«Ростелеком» опроверг ограничение домашнего интернета по «белым спискам»

Компания «Ростелеком» опровергла информацию об ограничении доступа в интернет для домашних абонентов посредством «белого списка». По данным компании, распространившаяся в Сети информация не соответствует действительности, пишет ТАСС .

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о тестировании подобной системы в южных регионах России. Как сообщалось на портале «Код Дурова», факт применения «белого списка» региональным провайдером был зафиксирован в Ростове-на-Дону. Уточнялось, что при таком раскладе доступ к, например, Telegram через домашнюю сеть становится невозможным, даже если используется VPN.

Однако представитель «Ростелекома» пояснил, что ограничения в виде «белого списка» применяются исключительно к мобильному интернету и связаны с обеспечением безопасности в контексте угрозы от беспилотников.

Это объясняется тем, что сети мобильной связи потенциально могут быть задействованы для навигации БПЛА. «Белый список» для мобильного трафика позволяет абонентам, даже при введенных ограничениях, сохранять доступ к социально важным онлайн-ресурсам.

Проводной интернет не пригоден для целей навигации дронов, поэтому ограничения доступа к легальным интернет-ресурсам не вводятся.

