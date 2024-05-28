Ростехнадзор подтвердил высокий уровень промбезопасности столичного предприятия

сегодня в 13:03

Пожарный гарнизон ГУ МЧС России по столице совместно с Московским НПЗ окончили плановые учения по промышленной безопасности. Специалисты успешно отработали ликвидацию нештатной ситуации и испытали новые образцы снаряжения и техники, сообщила пресс-служба МНПЗ.

Специалисты Ростехнадзора оценили профессионализм и слаженность действий спасателей, а руководство ГУ МЧС России по Москве подчеркнуло высокий уровень готовности.

«Московский НПЗ подтверждает высокий уровень подготовки к практическим действиям. Совместные учения показали четкую скоординированную работу всех служб и подразделений», - отметил начальник отдела горного, нефтехимического и общепромышленного надзора МТУ Ростехнадзора Михаил Логвиненко

В учениях принимали участие 24 единицы техники и 80 специалистов. Они на практике отработали взаимодействие специалистов предприятия и городских пожарных. На учениях подобного масштаба профессиональным спасателям впервые оказывали поддержку добровольные пожарные Московского НПЗ. Спасатели использовали современную технику, включая пеноподъемники для проведения работ на высоте. Проверку прошла и работа автоматизированных систем пожарной защиты.

«Пожарно-тактические учения – важная часть работы по обеспечению безопасности Московского НПЗ. Регулярные тренировки позволяют отрабатывать различные варианты нештатных ситуаций, поддерживать знания и навыки на должном уровне, совершенствовать материально-техническую базу предприятия», - подчеркнул заместитель генерального директора Московского НПЗ по производственной безопасности Артем Галяутдинов.