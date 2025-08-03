Росстат зафиксировал двукратный рост пенсий за 10 лет

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Пенсии инвалидов в России выросли до 22 тысяч рублей в среднем

Средний размер пенсий для инвалидов в России достиг 22 108 рублей по состоянию на начало 2025 года, что на 10,7% выше показателя предыдущего года (19 977 рублей).

Согласно данным Росстата, проанализированным ТАСС, за последнее десятилетие выплаты этой категории получателей увеличились вдвое — в 2015 году средняя пенсия инвалидов составляла лишь 10 824 рубля.

Инвалиды I группы получают в среднем 29 287 рублей (21 224 рубля для инвалидов с детства), инвалиды II группы — 22 752 рубля (16 988 рублей для инвалидов с детства), инвалиды III группы — 19 880 рублей (9 932 рубля для инвалидов с детства), дети-инвалиды — 19 961 рубль.

Параллельно с ростом пенсий в 2024 году были проиндексированы накопительные и срочные пенсионные выплаты. Около 9,6 млн работавших пенсионеров получили увеличение страховых пенсий с 1 августа.

Статистика учитывает все виды пенсионного обеспечения инвалидов, включая государственное пенсионное обеспечение и страховые пенсии по инвалидности. Данные по регионам могут отличаться от среднероссийских показателей.