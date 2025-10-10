Росстат: соотношение пенсионных выплат снизилось к доходам работающих

Средний размер пенсий в России впервые за 17 лет опустился ниже четверти от уровня заработных плат, составив 23–24% по данным за первое полугодие 2025 года, сообщает газета «Известия» .

Если средняя зарплата в стране достигла 96 тыс. рублей, то пенсионные выплаты — лишь 23 тыс. рублей. В июле разрыв стал еще заметнее: при заработке в 99,3 тыс. рублей средняя пенсия составила 23,5 тыс. рублей, то есть 23,7%.

Основными причинами рекордного снижения соотношения стали опережающий рост зарплат из-за дефицита кадров (за 2023–2024 годы оклады выросли на треть, а пенсии — лишь на 17%), многолетняя заморозка индексации выплат работающим пенсионерам (с 2016 по 2024 год), а также увеличение числа социальных пенсий и самозанятых, не формирующих пенсионные права.

Международная организация труда рекомендует сохранять соотношение на уровне 40%, однако в России показатель продолжает снижаться — с 28% в 2022 году до 24% в 2025-м. Власти рассчитывают, что возобновление индексации пенсий работающим пожилым людям и переход на двухэтапное повышение страховых пенсий с 2026 года замедлят негативную динамику, но для обеспечения достойного уровня жизни после выхода на пенсию эксперты советуют активно формировать личные сбережения через НПФ, инвестиционные продукты и долгосрочные депозиты.