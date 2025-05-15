Российскую ученую арестовали в США за контрабанду лягушачьих эмбрионов

Ксении Петровой грозит до 20 лет тюрьмы за нарушение таможенных правил США

В США арестовали российскую учёную Ксению Петрову по обвинению в контрабанде биоматериалов, сообщает РБК .

Как сообщает министерство юстиции США, 16 февраля 2025 года при прохождении таможенного контроля в бостонском аэропорту служебная собака обнаружила в багаже Петровой подозрительные предметы.

При досмотре в сумке учёной были найдены пенопластовая коробка с эмбрионами когтистых лягушек в микроцентрифугах, образцы эмбрионов в парафиновых лунках и крашенные предметные стекла с биоматериалом.

«Для ввоза таких материалов требовалось специальное разрешение и обязательная таможенная декларация, чего сделано не было», — подчеркнули в американском Минюсте.

Петровой уже предъявлено обвинение по одному эпизоду контрабанды, которое может обернуться 20-летним тюремным сроком.

Этот случай ставит серьёзные вопросы о правовых рамках международного научного сотрудничества и процедурах транспортировки биологических материалов. Особое внимание привлекает вид земноводных — африканская когтистая лягушка (Xenopus laevis) широко используется в биомедицинских исследованиях, в том числе в исследованиях эмбрионального развития.

В научном сообществе уже выражают обеспокоенность возможными последствиями этого инцидента для академического обмена. Ожидается, что защита будет апеллировать к тому, что учёная могла не знать о всех таможенных требованиях. Между тем, американская прокуратура настаивает на умышленном характере нарушений.

Ситуация осложняется текущей геополитической обстановкой, что повышает риск политизации этого дела. Дипломатические источники сообщают, что российское посольство уже запросило доступ к арестованной и детали обвинений.