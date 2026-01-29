Российскую туристку удерживают в отеле Бангкока из‑за долга

В столице Таиланда 50‑летняя россиянка Наталья, более 20 лет проживавшая в Азии, оказалась в фактическом заточении в номере гостевого дома в Бангкоке, сообщает Baza .

Причиной стали долги за аренду, которые, по словам Натальи, возникли из‑за неудовлетворительных условий проживания — в комнате постоянно ломался кондиционер и холодильник, а счета за электричество приходили завышенными. После перенесенных тяжелых болезней и иссякших финансов женщина перестала платить с октября прошлого года, а к январю долг перед администрацией отеля достиг 42 тысяч бат (примерно 103 тысячи рублей).

Владельцы потребовали оплаты, пригрозив вызовом полиции, после чего Наталья забаррикадировалась в номере и уже более десяти дней не выходит, питаясь лишь рисом и водой из‑под крана. Ее финансовые ресурсы исчерпаны — в наличии лишь около 200 бат (500 рублей).

Положение усугубляется юридическими сложностями: российский паспорт Натальи просрочен, а в загранпаспорте закончился срок разрешенного пребывания (оверстей). Возвращаться, по сути, некуда — постоянного жилья и близких родственников в России у нее нет.

Женщина направила официальное обращение в Консульство Российской Федерации, в котором просит помочь решить кризис.

