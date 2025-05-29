Российского губернатора заподозрили в «показухе» из-за измазанного углем лица

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк заявил, что во время посещения шахты «Южная» его лицо было измазано углем, потому что такой «знак» предложили оставить сами местные шахтеры. Ранее некоторые кузбассовцы раскритиковали главу региона за его испачканное лицо, назвав это «показухой» и «работой на камеру», сообщает «Подъем» .

На днях Середюк опубликовал фотографии из шахты «Южная», которую он посетил с членами правительства. На кадрах они стояли с лицами, испачканными углем. Некоторые местные жители раскритиковали снимки, заподозрив приехавших в шахту чиновников в «показухе».

Позже сам Середюк рассказал, что он и его коллеги испачкали углем лица по предложению местных шахтеров.

«Вы знаете, у шахтеров есть такая традиция, связанная с теми, кто впервые бывает в шахте, они так приобщают к шахтерскому труду», — пояснил глава Кузбасса.

По словам Середюка, во время посещения объекта делегация кабмина подчеркнула, что шахтеры — это смелые и отважные мужчины, обладающие «особым характером».

«И шахтеры это тоже почувствовали и предложили прикоснуться к традициям шахтерского труда: тем, кто спускается в шахты, немножко углем оставить на теле знак. Ничего в этом такого нет, но ослушаться шахтеров возле комбайна проходческого было невозможно», — добавил губернатор.