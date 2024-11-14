Российское приложение детской безопасности выходит на международный рынок

Уникальная разработка российских айтишников для обеспечения детской безопасности «Заступник» стала доступна в Белоруссии и Киргизии. Мобильное приложение не имеет аналогов — оно позволяет помочь ребенку, попавшему в беду, в течение нескольких минут, передает пресс-служба АНО «Центр Помощи Заступник».

Специалисты АНО «Центр помощи „Заступник“ совместно с ИТ-специалистами компании-резидента „Сколково“ внесли изменения в приложение: расширена геолокация, подключена возможность регистрации с зарубежных номеров. Все функции в других странах также бесплатны и постоянно обновляются. За первую неделю „Заступник“ установило более тысячи пользователей за границей.

Родители смогут выбрать в приложении карты с лучшей детализацией в своем регионе. Вызовы за рубежом будут принимать экстренные службы на местах.

«Мы считаем, что система детской безопасности не имеет территориальных ограничений, а сама идея проекта поможет повысить уровень безопасности детей, сохранит жизни и здоровье миллионов ребят в любой стране мира», — считает руководитель проекта Александр Петрухин.

В России сообщество «Заступник» стало крупнейшим объединением волонтеров и поисковиков, которое насчитывает уже более 200 тысяч человек. В 2023 году оперативную помощь через бесплатное мобильное приложение получили свыше 4500 детей. В городах, где «Заступник» стал самым популярным приложением родительского контроля, время оказания помощи детям составляет всего 2-3 минуты.

Напомним, бесплатное мобильное приложение «Заступник» позволяет родителям, волонтерам и экстренным службам оперативно помогать детям, попавшим в критическую ситуацию. Например, когда они потерялись, столкнулись с буллингом, агрессией, преследованием на улице, попали в беду или им необходима помощь по состоянию здоровья.

В этом году «Заступник» стал финалистом форума «Сильные идеи для нового времени» и вошел в топ проектов Агентства стратегических инициатив в 2024 году, а также размещен на платформе «Смартека». Проект также поддержан Минцифры и рекомендован Минпросвещения РФ для интеграции в школах. Приложение признано лучшим в Рунете в своей категории.