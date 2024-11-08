Российское ПО набирает популярность: RC PAY используют 600 тыс человек

Мобильное приложение RC PAY, разработанное российской IT-компанией RC GROUP, собрало уже 600 тысяч пользователей. Кроме того, по всей стране фиксируется положительная динамика в увеличении объемов отечественного рынка программного обеспечения после того, как западные поставщики покинули его, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

RC PAY — это мобильное приложение для шопинга, выпущенное в рамках импортозамещения иностранного ПО. Оно предлагает доступ к сетевым магазинам и платформам с возможностью накопления бонусных баллов и получения кешбэка, что способствует прогрессу внутренней онлайн-торговли.

Это не единственный успешный кейс в сфере российских IT-решений. Дело в том, что российский рынок программного обеспечения получил значительный импульс после ухода западных поставщиков. По данным исследования «Руссофт», в 2023 году объем рынка увеличился на 15%, достигнув свыше 1,3 миллиарда рублей. Аналитики подчеркнули, что такая динамика сохранится до 2028 года, обеспечивая отечественному сектору ежегодный рост около 15%.

Согласно информации, предоставленной Росстатом, в сентябре 2024 года объем выручки фирм, занимающихся созданием программного обеспечения и консультированием в этой области, вырос на 27%. В сравнении с данными за август, этот показатель увеличился на 56,4%.

В то же время многие компании оказались в ситуации «глубокого кризиса», связанного с заменой поставщиков и поиском аналогичных решений от отечественных производителей. Некоторые организации столкнулись с трудностями, но в итоге пришли к выводу о необходимости разработать собственное программное обеспечение.