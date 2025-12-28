Российское генконсульство в Бонне сообщило о смерти композитора Мерлина

В Мюнхене на 101-м году жизни скончался советский и российский композитор, ветеран Великой Отечественной войны и житель блокадного Ленинграда Александр Юльевич Мерлин.

О его смерти сообщило Генеральное консульство России в Бонне. Александр Мерлин родился в Ленинграде в 1925 году и пережил блокаду города. В 1943 году был призван в Красную Армию и служил на Дальнем Востоке, а в 1945 году принимал участие в боях против милитаристской Японии.

Его творческий путь начался рано: на эстраде он дебютировал как автор-исполнитель уже в 1946 году, а в 1958 году окончил музыкальное училище при Ленинградской консерватории.

«Александр Юльевич был талантливым драматургом, сценаристом и композитором, создавшим свыше 3000 произведений. Его песни исполняли знаменитые К.Шульженко, Э.Хиль, А.Райкин, М.Боярский и многие другие», — сказано в сообщении.

Последние годы жизни композитор провел в Германии.

