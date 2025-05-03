Российско-венесуэльская акция памяти объединила десятки байкеров

Мотопробег в честь Великой Победы пронесся по улицам Каракаса

В Каракасе состоялся памятный мотопробег, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе МИД России.

Колонна из сорока байкеров стартовала от мурала с изображением Родины-Матери — символа Сталинградской битвы, расположенного у лицея имени Андреса Бельо, и финишировала у монумента «Дружба сквозь века», где запечатлена историческая встреча Екатерины Великой и Франсиско де Миранды.

«Этот пробег — не просто акция, а живое свидетельство духовных уз между нашими народами, — отметил российский посол Сергей Мелик-Багдасаров.

Когда московский ансамбль «Гренада» запел «Катюшу» на старте, многие венесуэльцы подхватили мелодию, отметил дипломат.

Организованный при поддержке Россотрудничества и посольства РФ, пробег завершился митингом на площади Симона Боливара, где участники возложили цветы к импровизированному мемориалу.

Особый резонанс вызвало появление в колонне мотоцикла с копией Знамени Победы — как подчеркнули организаторы, этот символ специально доставили из Волгограда.